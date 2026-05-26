Donauinsel-Drama: Neue Details nach Großeinsatz

Der erste Hitzetag über 30 Grad hatte zahlreiche Wienerinnen und Wiener auf die Donauinsel gelockt. Doch wie jedes Jahr kommt es beim Sprung ins kühle Nass auch heuer wieder zu dramatischen Badeunfällen – so auch am Vortag gegen 15.15 Uhr, als Badegäste gegenüber vom „Copa Beach“ in der Donaustadt von Sirenen und Blaulicht aufgeschreckt wurden.