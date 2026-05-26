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Hochkarätige Gäste

Legenden setzten dem Cup-Spektakel die „Krone“ auf

Tirol
26.05.2026 11:27
Vier Fußball-Legenden als „Krone“-Gäste: Andi Schiener, Werner Kriess, Matthias Hattenberger und ...
Vier Fußball-Legenden als „Krone“-Gäste: Andi Schiener, Werner Kriess, Matthias Hattenberger und Florian Mader (v. li.).(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Beim Cup-Erfolg des FC Wacker Innsbruck gegen die WSG Juniors im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck feierte am Pfingstmontag auch die „Krone“ mit – und zwar samt zahlreichen hochkarätigen Gästen.

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Mit dem Sieg im Finale des Kerschdorfer Tirol Cup sicherte sich der FC Wacker den dritten Streich in Folge – nach Aufstieg und Meistertitel.

Die „Tiroler Krone“ fieberte im VIP-Bereich Süd mit – mit hochkarätigen „Krone“-Gästen. „Wir freuen uns, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind“, betonte Claus Meinert, Chef der „Tiroler Krone“.

„Eine unglaubliche Kulisse“
Euphorisch waren auch Hannes Rauch, Präsident des FC Wacker Innsbruck, Sepp Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes, und Cupsponsor Hannes Kerschdorfer: „10.288 Zuschauer bei einem Cupfinale – eine unglaubliche Kulisse.“

Eine illustre Runde: Patrick Murnig, EU-Kommissar Magnus Brunner, Claus Meinert, Didi Auer und ...
Eine illustre Runde: Patrick Murnig, EU-Kommissar Magnus Brunner, Claus Meinert, Didi Auer und Hannes Rauch (v. li.).(Bild: Johanna Birbaumer)

Wie sich Glanzleistungen im Fußball anfühlen, wissen auch die vier ehemaligen Profi-Kicker Andi Schiener, Werner Kriess, Matthias Hattenberger und Florian Mader nur zu gut: „Viele schöne Erinnerungen an frühere Zeiten kamen dabei auf.“

Schiedsrichterin des Jahres und viele weitere Gäste
Sich ausnahmsweise einmal ganz entspannt das Spiel auf der Tribüne angesehen hat sich die Tirolerin Olivia Tschon. Sie wurde heuer zur Schiedsrichterin des Jahres gekürt und kam gemeinsam mit Marcel Herz.

Ebenfalls zu den „Tiroler Krone“-Gästen gehörten: Johanna Constantini, Tochter des im Jahre 2024 verstorbenen Ex-ÖFB-Teamchefs Didi Constantini, mit Schwester Leni und Tochter Frida; Christopher Holzknecht, Athlet und Commercial Manager bei der WWP Group; Ex-Skirennfahrer Hannes Reichelt; P8-GF Georg Hofherr mit Frau Claudia; Helmut Lutz, Vorsitzender des MC Tirol, mit Sohn Manuel Lutz, GF bei Vitalpin, und Hanspeter Niedermair; Claudia Meinert; Radio U1-Tirol-Moderator Vitus Amor mit Herwig Kreidl; Anton Dippel, Leiter Marketing BFI Tirol, mit Frau Edith; Didi Auer, Silvia Schiener und Markus Mader.

LH Anton Mattle und Sepp Geisler (re.) stellten sich den krone.tv-Fragen.
LH Anton Mattle und Sepp Geisler (re.) stellten sich den krone.tv-Fragen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Ex-Ski-Ass Hannes Reichelt, Markus Mader, Christopher Holzknecht (v. li.).
Ex-Ski-Ass Hannes Reichelt, Markus Mader, Christopher Holzknecht (v. li.).(Bild: Johanna Birbaumer)
Jakob Griesebner (FCW-Sportvorstand, links) und Hannes Kerschdorfer.
Jakob Griesebner (FCW-Sportvorstand, links) und Hannes Kerschdorfer.(Bild: Johanna Birbaumer)
Olivia Tschon folgte mit Marcel Herz der Einladung in den VIP-Bereich.
Olivia Tschon folgte mit Marcel Herz der Einladung in den VIP-Bereich.(Bild: Johanna Birbaumer)
LR Mario Gerber, Vitus Amor, Herwig Kreidl und Oswald Wolkenstein (v. li.).
LR Mario Gerber, Vitus Amor, Herwig Kreidl und Oswald Wolkenstein (v. li.).(Bild: Johanna Birbaumer)
Georg Hofherr, Helmut Lutz, Hanspeter Niedermair und Manuel Lutz (v. links) fühlten sich im ...
Georg Hofherr, Helmut Lutz, Hanspeter Niedermair und Manuel Lutz (v. links) fühlten sich im „Krone“-Stüberl wohl.(Bild: Johanna Birbaumer)
Claudia Meinert und Claudia Hofherr genossen die Plätze in der „Krone“-Box.
Claudia Meinert und Claudia Hofherr genossen die Plätze in der „Krone“-Box.(Bild: Johanna Birbaumer)
Die „Krone“-VIP-Gewinner Patricia Hechl und Hannes Praschberger strahlten.
Die „Krone“-VIP-Gewinner Patricia Hechl und Hannes Praschberger strahlten.(Bild: Johanna Birbaumer)
Anton Dippel mit Ehefrau Edith entpuppten sich als Fußball-Fans.
Anton Dippel mit Ehefrau Edith entpuppten sich als Fußball-Fans.(Bild: Johanna Birbaumer)

EU-Kommissar Magnus Brunner, LH Anton Mattle und LR Mario Gerber schauten spontan bei der „Tiroler Krone“ vorbei.

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