Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es geht um Millionen

Deutschem Traditionsverein droht jetzt der Absturz

Fußball International
26.05.2026 11:30
Während die Münchner „Löwen“ vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen, droht der harte ...
Während die Münchner „Löwen“ vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen, droht der harte Absturz.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Droht den „Löwen“ der bittere Absturz in die Regionalliga? Zwischen Zielen, Träumen und Realität herrscht bei 1860 München eine große Diskrepanz. Finanzielle Probleme könnten nun alle Hoffnungen auf eine Rückkehr in die oberen Sphären des deutschen Fußballs platzen lassen. 

0 Kommentare

2004 stieg 1860 München aus der Bundesliga ab – seither ist die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die höchste Spielklasse Deutschlands schier grenzenlos. Ein Blick auf die durchaus beeindruckende Historie lässt erahnen, warum. Dem Verein selbst sind auf dem Weg zu diesem Ziel aber durchaus mannigfaltige Grenzen gesetzt. 

Lesen Sie auch:
Schwere Zeiten für den englischen Traditionsverein Sheffield Wednesday.
Vierfacher Meister
„Spüren den Schmerz!“ Drama um Traditionsverein
03.03.2026
Einst Bayern-Schreck
Brutal! Traditionsverein droht nächster Tiefpunkt
20.04.2026

Denn anstatt eines Aufstiegs sah man sich in den letzten gut 20 Jahren mit einem Abstieg bis in die Regionalliga und heftigen internen Turbulenzen konfrontiert. Hasan Ismaik, der als Investor fungiert, ist dabei seit Jahren eine umstrittene Figur. 

Geht wieder alles in die Brüche?
Doch zuletzt schien wieder mehr Ruhe einzukehren. 2018 gelang die Rückkehr in die 3. Liga, wo man sich festbeißen und zuletzt gar wieder vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen durfte. Wenngleich man sportlich dieses Sehnsuchtsziel in dieser Saison wieder verpasst hat, schien es in absehbarer Zeit durchaus realistisch zu sein. 

Es könnte nun aber erneut ganz anders kommen. Denn wieder hat der Traditionsverein mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Bis zum 3. Juni müssten die „Löwen“ mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro beim DFB ihre Liquidität unter Beweis stellen, berichtet die „Bild“. Ansonsten droht erneut der krachende Absturz in die Regionalliga.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi dürfte für die WM wieder fit sein. 
Argentinien bangt
WM in Gefahr? Klub veröffentlicht Messi-Diagnose
26.05.2026

Ob Investor Ismaik den Betrag ausgleicht, ist derzeit nicht sicher. Immerhin ist ein Verkauf seiner Anteile erst im vergangenen Sommer gescheitert. Rettung könnte nun aber von einer Investorengruppe rund um den ehemaligen DFB-Teamspieler Thomas Hitzelsberger in Sicht sein. Ob daraus aber bis 3. Juni etwas Konkretes entsteht, ist derzeit ebenfalls ungewiss. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
26.05.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
111.332 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
84.303 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
77.534 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1771 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1332 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
740 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Fußball International
Es geht um Millionen
Deutschem Traditionsverein droht jetzt der Absturz
Bangen bei den Bayern?
Kane: „An diesem Punkt in meiner Karriere …“
Litt wie Tatar an ALS
Wurde nur 49! Trauer um griechischen Ex-Teamkicker
Argentinien bangt
WM in Gefahr? Klub veröffentlicht Messi-Diagnose
Jetzt fehlen Millionen
Nach Abstiegsdrama: ÖFB-Legionär vor Abschied
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf