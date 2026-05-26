Deutschem Traditionsverein droht jetzt der Absturz

Geht wieder alles in die Brüche?

Doch zuletzt schien wieder mehr Ruhe einzukehren. 2018 gelang die Rückkehr in die 3. Liga, wo man sich festbeißen und zuletzt gar wieder vom Aufstieg in die Zweite Bundesliga träumen durfte. Wenngleich man sportlich dieses Sehnsuchtsziel in dieser Saison wieder verpasst hat, schien es in absehbarer Zeit durchaus realistisch zu sein.