Fast jeder Dritte hat bereits Zusatzversicherung

Die zunehmende Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem hierzulande ist bereits seit Jahren bekannt. Für Verbesserungen kann sich die Mehrheit (66 Prozent) vorstellen, dass Apotheken mehr medizinische Leistungen anbieten. Auch eine Vermittlerrolle der Gesundheitshotline 1450 bei der Zuweisung in Gesundheitseinrichtungen bekommt Zustimmung. 58 Prozent können sich persönlich vorstellen, für einen rascheren Termin einen bestimmten Behandlungspfad einzuhalten.



So hat sich die Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem in den vergangenen Jahren entwickelt: