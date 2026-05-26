Trainer Adi Hütter vor spektakulärer Rückkehr?

Kommt es zum großen Comeback? Adi Hütter gilt offenbar als heißester Kandidat auf den vakanten Trainerposten bei Eintracht Frankfurt.
Wie der „Kicker“ berichtet, soll Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche den Österreicher kürzlich auf Mallorca getroffen haben. Auf Nachfrage wollte sich Krösche dazu jedoch nicht äußern.
Rückkehr an alte Wirkungsstätte?
Hütter kennt die Eintracht bestens. Bereits von 2018 bis 2021 stand der Steirer bei den Frankfurtern an der Seitenlinie und führte den Klub 2019 bis ins Halbfinale der Europa League. Zuletzt arbeitete der Österreicher bei der AS Monaco, wo er im Oktober 2025 entlassen wurde. Nach der Trennung von Cheftrainer Albert Riera hatte Sportvorstand Krösche angekündigt, die Nachfolge möglichst rasch regeln zu wollen.
Als weiterer Kandidat wird laut Bericht auch Matthias Jaissle gehandelt. Der frühere Bundesliga-Profi steht aktuell bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag. Auch Olympique Marseille soll Interesse an Hütter zeigen.
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