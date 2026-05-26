Trainer Adi Hütter vor spektakulärer Rückkehr?

Rückkehr an alte Wirkungsstätte?

Hütter kennt die Eintracht bestens. Bereits von 2018 bis 2021 stand der Steirer bei den Frankfurtern an der Seitenlinie und führte den Klub 2019 bis ins Halbfinale der Europa League. Zuletzt arbeitete der Österreicher bei der AS Monaco, wo er im Oktober 2025 entlassen wurde. Nach der Trennung von Cheftrainer Albert Riera hatte Sportvorstand Krösche angekündigt, die Nachfolge möglichst rasch regeln zu wollen.