Fettleber: Erst keine Symptome, dann böse Folgen

Eine Entzündung kann zum Problem werden

„Die früher als Nicht-alkoholische Fettleber bezeichnete Erkrankung ist in den meisten Fällen die Folge eines Überangebotes an Zucker und Fett, das längere Zeit besteht und die Leber als zentrales Stoffwechselorgan einfach überfordert. Problematisch aus gesundheitlicher Sicht wird es dann, wenn aus der Fettleber eine Fettleberentzündung wird, aus der sich wiederum eine Leberzirrhose entwickeln kann“, erklärt dazu der Wiener Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté.