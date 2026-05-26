Tote nach Einsturz von Überführung in Seoul

Laut der Feuerwehr waren die Arbeiten zuvor Dienstagfrüh (Ortszeit) wegen Sicherheitsbedenken pausiert worden. Eine Sicherheitsinspektion wurde noch eingeleitet, doch wenige Minuten nach Beginn stürzte die Betonplatte ein. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Der Unfallort wurde am Dienstagnachmittag weitläufig abgesperrt.