Unfall bei Abriss
Tote nach Einsturz von Überführung in Seoul
In Südkoreas Hauptstadt Seoul ist eine Straßenbahnüberführung eingestürzt. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben, drei weitere wurden durch herunterfallende Trümmer verletzt. Der Unfall hat sich während der Abrissarbeiten der Straßenbahnüberführung ereignet.
Laut der Feuerwehr waren die Arbeiten zuvor Dienstagfrüh (Ortszeit) wegen Sicherheitsbedenken pausiert worden. Eine Sicherheitsinspektion wurde noch eingeleitet, doch wenige Minuten nach Beginn stürzte die Betonplatte ein. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Der Unfallort wurde am Dienstagnachmittag weitläufig abgesperrt.
Südkoreas Präsident Lee Jae Myung ordnete eine gründliche Untersuchung der Unfallursache an und wies die Behörden zudem an, Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Unglücke auszuarbeiten. Der Wahlkampf für die Lokalwahlen am 3. Juni wurde aus Pietätsgründen pausiert.
Die Bauarbeiten, die im vergangenen August begannen, hätten planmäßig in wenigen Wochen abgeschlossen sein sollen. Die Seosomun-Hochstraße nahe dem Seouler Rathauses geriet bereits in den vergangenen Jahren wegen Sicherheitsbedenken in die Schlagzeilen. 2019 waren Betonstücke der Überführung auf die Straße gefallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.