Mit Diabetes zurück zu neuer Stärke im Pflegeberuf

Wechsel zur Diabetologie

Für Manuela Jenecek bedeutete das heuer den Wechsel an die 1. Medizinische Abteilung des Klinikstandortes Stockerau mit Schwerpunkt Diabetologie. Dort betreut sie heute genau jene Patienten, deren Sorgen und Ängste sie aus eigener Erfahrung kennt. Und genau darin liegt ihre besondere Stärke. „Ich weiß, mit welchen Herausforderungen Diabetiker konfrontiert sind“, sagt Jenecek. „Gerade nach einer frischen Diagnose gibt es oft viele Unsicherheiten. Persönliche Erfahrungen können helfen, Ängste zu nehmen und Mut zu machen.“