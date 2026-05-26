Ermittlungen gegen Ulmen wegen häuslicher Gewalt

Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag.
Konkret gehe es um mehrere Vorfälle, die sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben sollen.
Die Vorwürfe der „digitalen Gewalt“ würden weiterhin geprüft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der Fall bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gelegen.
Ulmen bestreitet Vorwürfe
Ulmen selbst bestreitet die Anschuldigungen, es gilt die Unschuldsvermutung.
Der heute 50 Jahre alte Ulmen und die 44-jährige Moderatorin und Schauspielerin Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.
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