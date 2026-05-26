Vorteile für Patienten
Komplexe Vierfach-Nierenspende in Genf gelungen
Im Genfer Universitätsspital ist erstmals erfolgreich eine Vierfach-Nierentransplantation durchgeführt worden. Daran waren vier Spenderinnen und Spender sowie vier Empfänger beteiligt. Das sogenannte Kreuzspendeverfahren kommt zum Einsatz, wenn eine lebende Spenderin beziehungsweise ein Spender mit der erkrankten Bezugsperson medizinisch inkompatibel ist.
In solchen Fällen werden mehrere inkompatible Spender-Empfänger-Paare so miteinander kombiniert, dass eine anonyme, gegenseitige Kompatibilität zwischen den Paaren entsteht. Diese Form der Organspende bietet laut dem Genfer Universitätsspital mehrere Vorteile: Sie verkürzt die Wartezeit auf ein Organ, entlastet die Wartelisten und verbessert die Überlebenschancen der Patientinnen und Patienten, da die Transplantationen mit Organen lebender Spender erfolgen.
An der Operation waren auch Ärztinnen und Ärzte der Universitätskliniken von Montpellier, Reims und Toulouse beteiligt. In Frankreich war 2024 erstmals ein Dreifach-Kreuzspendeprogramm umgesetzt worden. Die jetzt erfolgte Vierfachoperation mit insgesamt acht beteiligten Patientinnen und Patienten gilt als Meilenstein für die Entwicklung. Durch die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Frankreich vergrößert sich der Kreis potenziell kompatibler Spender- und Empfängerpaare erheblich. Das Genfer Unispital engagiert sich seit Jahren im Bereich der Kreuzspenden, waren bisher jedoch durch die begrenzte Zahl nationaler Spenderpaare eingeschränkt.
In Frankreich identifiziert die nationale Biomedizin-Agentur monatlich mögliche Kombinationen kompatibler Spender- und Empfängerpaare. Nach abschließenden medizinischen Tests müssen die beteiligten Krankenhäuser ihre chirurgischen Eingriffe präzise koordinieren und den Transport der Organe organisieren. Für die aktuelle Vierfach-Operation wurden insgesamt acht voneinander abhängige Eingriffe innerhalb von maximal 24 Stunden durchgeführt.
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