Komplexe Vierfach-Nierenspende in Genf gelungen

An der Operation waren auch Ärztinnen und Ärzte der Universitätskliniken von Montpellier, Reims und Toulouse beteiligt. In Frankreich war 2024 erstmals ein Dreifach-Kreuzspendeprogramm umgesetzt worden. Die jetzt erfolgte Vierfachoperation mit insgesamt acht beteiligten Patientinnen und Patienten gilt als Meilenstein für die Entwicklung. Durch die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Frankreich vergrößert sich der Kreis potenziell kompatibler Spender- und Empfängerpaare erheblich. Das Genfer Unispital engagiert sich seit Jahren im Bereich der Kreuzspenden, waren bisher jedoch durch die begrenzte Zahl nationaler Spenderpaare eingeschränkt.