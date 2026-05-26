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99ers halten „Säulen“ der Meistermannschaft

Eishockey
26.05.2026 11:23
Die 99ers binden wichtige Spieler – wie Stürmer Josh Currie.
Die 99ers binden wichtige Spieler – wie Stürmer Josh Currie.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit Kevin Conley, Josh Currie, Frank Hora und Kevin Roy werden vier Säulen der Meistermannschaft auch in der kommenden Saison 2026/27 im Lineup der Graz99ers stehen – das gab Österreichs Champion offiziell bekannt.

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Ganz im Sinne „höchstmöglicher Kontinuität“, wie Sportdirektor Philipp Pinter unterstreicht, halten die Graz99ers weitgehend an ihrer Meistermannschaft fest. Vier wichtige Importspieler wurden daher quasi im Paket verlängert: So bleibt Frank Hora, knapp 30-jähriger US-Amerikaner und bereits Teil des Grazer Um- und Neuaufbaus in der vorletzten Saison, weiterhin ein Eckpfeiler der Verteidigung. Auch der Frankokanadier Kevin Roy (33), einst von den Anaheim Ducks gedraftet, geht in sein drittes Jahr in Graz. Mit 27 Toren und vor allem exakt 100 Scorerpunkten in zwei Saisonen ist er eine Drehscheibe im Grazer Spiel und steht auch im Team der Season.

Zitat Icon

Wir sind sehr happy, dass wir uns mit den Jungs auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Was sie alle gemeinsam haben, ist der Hunger nach Erfolg.

99ers-Sportdirektor Philipp Pinter

Weiters verlängerten die 99ers auch die Verträge von Josh Currie (33) und Kevin Conley (29). Currie, von den Kölner Haien gekommen, verbuchte im Meisterjahr 21 Treffer sowie 48 Scorer-Punkte. Und Conley, erst Anfang Februar von den NHL-Kaderschmieden der Winnipeg Jets nach Graz gelotst, avancierte in den Play-offs mit sieben Toren – lediglich Paul Huber traf mit acht Toren öfters – zu den Topscorern der Graz99ers.

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