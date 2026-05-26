99ers halten „Säulen“ der Meistermannschaft

Ganz im Sinne „höchstmöglicher Kontinuität“, wie Sportdirektor Philipp Pinter unterstreicht, halten die Graz99ers weitgehend an ihrer Meistermannschaft fest. Vier wichtige Importspieler wurden daher quasi im Paket verlängert: So bleibt Frank Hora, knapp 30-jähriger US-Amerikaner und bereits Teil des Grazer Um- und Neuaufbaus in der vorletzten Saison, weiterhin ein Eckpfeiler der Verteidigung. Auch der Frankokanadier Kevin Roy (33), einst von den Anaheim Ducks gedraftet, geht in sein drittes Jahr in Graz. Mit 27 Toren und vor allem exakt 100 Scorerpunkten in zwei Saisonen ist er eine Drehscheibe im Grazer Spiel und steht auch im Team der Season.