Cyber-Bedrohungslage hat sich deutlich verschärft!

Im Kampf gegen die immer professioneller agierenden Täter rücken neue technologische Konzepte langsam in den Fokus. Künstliche Intelligenz (KI) kommt laut der Studie bei rund der Hälfte (51 Prozent) der Betriebe zumindest stellenweise zum Einsatz, vorrangig zur Phishing-Erkennung. Eine zentrale Rolle spielt KI in der Cyber-Abwehr jedoch erst bei elf Prozent. Zudem wenden 35 Prozent der Unternehmen mittlerweile Zero-Trust-Strategien an, bei denen Zugriffe strenger kontrolliert werden – ein Viertel der Betriebe hat von diesem Ansatz allerdings noch nie gehört. Zu der Strategie gehört zum Beispiel, dass Zugriffe nur auf Basis einer Multi-Faktor-Authentifizierung und von kontextabhängigen Regeln (etwa Rolle der Person, Standort oder Sicherheitszustand des Geräts) erlaubt werden.