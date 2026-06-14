Minister begrüßt Deutsch-Tests für Dreijährige

Rückendeckung für Pointner kommt nun von Parteifreund Christoph Wiederkehr: „Gut Deutsch zu können, ist Grundlage für den späteren Bildungserfolg, dafür müssen im Kindergarten die Weichen gestellt werden“, sagt der Bildungsminister zur „Krone“. Je früher man wisse, bei welchen Kindern konkreter Förderbedarf bestehe, umso besser und gezielter könne man auch unterstützen. „Wenn das verbindlich noch vor Eintritt in den Kindergarten festgestellt werden kann, dann begrüßen wir das ausdrücklich.“