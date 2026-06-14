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Steirische NEOS-Idee

Minister begrüßt Deutsch-Tests für Dreijährige

Steiermark
14.06.2026 09:00
Kommen verpflichtende Deutsch-Tests schon vor dem Kindergarten?
Kommen verpflichtende Deutsch-Tests schon vor dem Kindergarten?(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Für Aufregung sorgt der Vorstoß der Grazer NEOS: Weil schon die Hälfte der Kinder in der steirischen Landeshauptstadt zu Hause kein Deutsch spricht, fordern sie verpflichtende Sprach-Tests schon vor dem Kindergarten. Der Bildungsminister unterstützt den Vorstoß.

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Für Aufsehen sorgt die Forderung des Grazer NEOS-Spitzenkandidaten Philipp Pointner, bereits für Dreijährige einen verpflichtenden Deutsch-Test einzuführen: Grund für den Vorstoß, den man eher den Blauen zugetraut hätte, ist die alarmierende, in der Statistik Austria nachzulesende Erkenntnis, dass in der steirischen Landeshauptstadt bereits jedes zweite Kind zu Hause kein Deutsch spricht.

Christoph Wiederkehr.
Christoph Wiederkehr.(Bild: Eva Manhart)

„Kinder werden hier schon im Volksschulalter jeder Chance beraubt und ganze Klassen werden aufgehalten, wenn die Hälfte zuerst einmal Deutsch lernen muss“, so Pointner. Dafür sei eine Sprachstandsfeststellung bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten Gebot der Stunde.

Lesen Sie auch:
Philipp Pointner ist Spitzenkandidat der Grazer NEOS
Grazer NEOS fordern:
Deutsch-Tests für Dreijährige vor dem Kindergarten
12.06.2026

Rückendeckung für Pointner kommt nun von Parteifreund Christoph Wiederkehr: „Gut Deutsch zu können, ist Grundlage für den späteren Bildungserfolg, dafür müssen im Kindergarten die Weichen gestellt werden“, sagt der Bildungsminister zur „Krone“. Je früher man wisse, bei welchen Kindern konkreter Förderbedarf bestehe, umso besser und gezielter könne man auch unterstützen. „Wenn das verbindlich noch vor Eintritt in den Kindergarten festgestellt werden kann, dann begrüßen wir das ausdrücklich.“

Kindergarten-Pflicht bei Problemen
Die Frage nach möglichen Konsequenzen, sollte ein Kind durch den Deutsch-Test fallen, beantwortet Pointner übrigens so: „Wird bei der Sprachstandsfeststellung ein Defizit nachgewiesen, dann braucht es eine sofortige Kindergartenpflicht – und damit ein drittes verpflichtendes Kindergartenjahr, um gezielte Fördermaßnahme setzen zu können.“

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