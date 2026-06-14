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Neuer Trainer-Favorit

Aus für Glasner? Milan setzt nun auf Ruben Amorim

Fußball International
14.06.2026 07:33
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Sah es bis vor wenigen Tagen noch danach aus, als wäre der AC Milan künftig, was die sportlichen Agenden betrifft, in deutsch-österreichischer Hand, so hat sich nun das Blatt komplett gewendet. Ralf Rangnick hat wie berichtet den „Rossoneri“ eine Absage erteilt, bestätigte am Samstag, dass er weiter österreichischer Teamchef bleibt. Am Trainersektor vollzogen die Italiener nun eine Kehrtwende.

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Oliver Glasner galt für die italienischen Medien tagelang als Favorit auf die Nachfolge von Massimliano Allegri als neuer Milan-Coach, hatte im sechsstündigen Gespräch mit Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahinovic einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Von einem Zweijahres-Vertrag war bereits die Rede, mit einem Gehalt, das inklusive möglicher Bonuszahlungen bis zu vier Millionen Euro pro Jahr ausmachen sollte.

Doch plötzlich ist alles anders: Was den technischen Direktor betrifft, konnte sich Cardinale offenbar nicht dazu durchringen, Rangnick das Sagen im sportlichen Bereich zu überlassen – denn der Deutsche wollte laut Medienberichten mehrere Vertrauensleute mit in die Mode-Metropole nehmen, den Klub in einigen Bereichen neu aufstellen. Doch Rangnick wollte vor dem WM-Auftakt Österreichs gegen Jordanien am Mittwoch Klarheit, sagte daher am Ende, da eine Entscheidung ausgeblieben war, Milan ab.

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Vertrag bis 2028
Am Trainersektor setzt Cardinale laut „Gazzetta dello Sport“ nun auf einen neuen Mann: Demnach hat Ruben Amorim die besten Karten auf den Job, eine Einigung soll zeitnah erzielt werden. Der Portugiese erhält demnach einen Vertrag bis 2028, im Erfolgsfall verlängert er sich um eine weitere Saison.

Ruben Amorim
Ruben Amorim(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Der 41-Jährige hatte mit den beiden Meistertiteln mit Sporting Lissabon (2021, 2024) für Aufsehen gesorgt, im November 2024 nahm ihn Manchester United unter Vertrag. Wo die Zeit weniger erfolgreich verlief – im vergangenen Jänner wurde Amorim gefeuert. Cardinale und Ibrahimovic sollen inzwischen mehr von der Spielphilosophie des Portugiesen überzeugt sein, haben nach der Absage von Rangnick nun ein Auge auf Frankfurts Sportboss Markus Krösche als neuen technischen Direktor geworfen. Auch hier ist noch nichts fix, doch es wird langsam Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen – das weiß auch Cardinale ...

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