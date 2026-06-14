Aus für Glasner? Milan setzt nun auf Ruben Amorim

Der 41-Jährige hatte mit den beiden Meistertiteln mit Sporting Lissabon (2021, 2024) für Aufsehen gesorgt, im November 2024 nahm ihn Manchester United unter Vertrag. Wo die Zeit weniger erfolgreich verlief – im vergangenen Jänner wurde Amorim gefeuert. Cardinale und Ibrahimovic sollen inzwischen mehr von der Spielphilosophie des Portugiesen überzeugt sein, haben nach der Absage von Rangnick nun ein Auge auf Frankfurts Sportboss Markus Krösche als neuen technischen Direktor geworfen. Auch hier ist noch nichts fix, doch es wird langsam Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen – das weiß auch Cardinale ...