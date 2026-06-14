Nach Waldunfall wurde Kärntner Pension verweigert

Erst kürzlich gerieten die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), das Sozialministeriumservice (SMS) und Gerichtssachverständige massiv in die Kritik. Die Arbeiterkammer Oberösterreich stellte in einer Umfrage fest, dass vor allem die Begutachtungsverfahren nicht respektvoll über die Bühne gehen würden. Und das bestätigt nun auch ein Fall aus Kärnten.