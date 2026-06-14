Nach Waldunfall wurde Kärntner Pension verweigert

Ein Kärntner Forstarbeiter überlebt einen schweren Arbeitsunfall nur knapp. Die AUVA bescheinigt ihm eine vollständige Erwerbsunfähigkeit, zahlreiche Befunde bestätigen die Folgen. Trotzdem wird sein Antrag auf Invaliditätspension abgelehnt. Warum der Mann erst nach einem jahrelangen Rechtsstreit zu seinem Recht kam.
Erst kürzlich gerieten die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), das Sozialministeriumservice (SMS) und Gerichtssachverständige massiv in die Kritik. Die Arbeiterkammer Oberösterreich stellte in einer Umfrage fest, dass vor allem die Begutachtungsverfahren nicht respektvoll über die Bühne gehen würden. Und das bestätigt nun auch ein Fall aus Kärnten.
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