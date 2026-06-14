Renate Reinsve: Norwegens Geheimtipp für Hollywood

Auf den Lorbeeren ausruhen ist da natürlich nicht drin, im Gegenteil: Wenige Wochen nach dem Oscar-Erfolg präsentierte die 38-jährige Mutter eines Sohnes kürzlich in Cannes ihren nächsten Film „Fjord“. Darin spielt sie an der Seite von Marvel-Star Sebastian Stan eine streng gläubige Mutter, die im Verdacht steht, ihr Kind zu misshandeln. Der Streifen (bei uns ist der Kinostart noch heuer geplant) wurde auch prompt mit dem Hauptpreis des renommierten Festivals ausgezeichnet. Die nächste Oscar-Nominierung scheint ihr Dank ihrer Leistung ebenfalls schon sicher. Dass sie eine breite inhaltliche Bandbreite hat, zeigt Reinsve zudem ab kommenden Donnerstag, wenn der Horrorfilm „Backrooms“ bei uns in den Kinos startet. Die Regiearbeit des erst 20-jährigen Kane Parsons ist in den USA bereits ein durchschlagender Erfolg an den Kinokassen und wird Reinsve auch bei einem ganz neuen, jungen Publikum zum Star machen. Darin verliert sie sich in den unheimlichen Tiefen einer Parallelwelt.