Renate Reinsve: Norwegens Geheimtipp für Hollywood

Renate Reinsve steht vor dem endgültigen Durchbruch als internationaler Schauspielstar. Gleich zwei Filme sollen ihr diese Rolle sichern. Wer die charismatische Charakterdarstellerin noch nicht kennt, erfährt hier mehr.
Filmfans haben sie natürlich spätestens seit ihrer Hauptrolle in „Der schlimmste Mensch der Welt“ aus dem Jahr 2021 auf dem Radar. Doch als heuer ihr Film „Sentimental Value“ den Auslands-Oscar holte, spitzten immer mehr erfolgreiche Regisseure und Produzenten beim Namen Renate Reinsve die Ohren. Sie ist Norwegens Geheimtipp für Hollywood.
Auf den Lorbeeren ausruhen ist da natürlich nicht drin, im Gegenteil: Wenige Wochen nach dem Oscar-Erfolg präsentierte die 38-jährige Mutter eines Sohnes kürzlich in Cannes ihren nächsten Film „Fjord“. Darin spielt sie an der Seite von Marvel-Star Sebastian Stan eine streng gläubige Mutter, die im Verdacht steht, ihr Kind zu misshandeln. Der Streifen (bei uns ist der Kinostart noch heuer geplant) wurde auch prompt mit dem Hauptpreis des renommierten Festivals ausgezeichnet. Die nächste Oscar-Nominierung scheint ihr Dank ihrer Leistung ebenfalls schon sicher. Dass sie eine breite inhaltliche Bandbreite hat, zeigt Reinsve zudem ab kommenden Donnerstag, wenn der Horrorfilm „Backrooms“ bei uns in den Kinos startet. Die Regiearbeit des erst 20-jährigen Kane Parsons ist in den USA bereits ein durchschlagender Erfolg an den Kinokassen und wird Reinsve auch bei einem ganz neuen, jungen Publikum zum Star machen. Darin verliert sie sich in den unheimlichen Tiefen einer Parallelwelt.
Der Durchbruch als international gefragte Darstellerin ist ihr damit so gut wie sicher – es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie in künftigen Blockbustern oder Comic-Verfilmungen sehen werden ...
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