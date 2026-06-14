Le Mans: „Leider bekommt man immer irren Hunger“

Bei den 24 Stunden von Le Mans geht es auf und neben der Strecke ordentlich zur Sache. Knurrende Mägen im Cockpit sind das kleinere Problem. Trotzdem kann der Rauch von Grillfeiern der Fans gefährliche Auswirkungen für die Fahrer haben, wie Toyota-Berater Alex Wurz weiß.
Hunderttausende Fans pilgerten aus aller Herren Länder nach Le Mans. Rund um den Circuit de la Sarthe gleicht der Langstreckenklassiker längst einem mehrtägigen Festival, das kaum Wünsche offenlässt. Da drückt man schon einmal ein oder vielleicht sogar zwei Augen zu, wenn die Eiskugel sieben Euro kostet. Im Akkord geht auch das Bier zu Fantasie-Preisen über den Tresen.
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