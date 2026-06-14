Le Mans: „Leider bekommt man immer irren Hunger“

Hunderttausende Fans pilgerten aus aller Herren Länder nach Le Mans. Rund um den Circuit de la Sarthe gleicht der Langstreckenklassiker längst einem mehrtägigen Festival, das kaum Wünsche offenlässt. Da drückt man schon einmal ein oder vielleicht sogar zwei Augen zu, wenn die Eiskugel sieben Euro kostet. Im Akkord geht auch das Bier zu Fantasie-Preisen über den Tresen.