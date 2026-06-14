„Habe mein Kind verloren und nun dieser Wahnsinn“

„Im Moment kommt einfach alles zusammen.“ Siegfried Wimmer sitzt in seinem Café in Hallein und blättert in einem Stapel von Zetteln. Immer wieder liest er das Schreiben der Stadt Linz, immer wieder kann er nur den Kopf schütteln. „Dieser Irrsinn ist wirklich schwer in Worte zu fassen“, stöhnt er. Hinter ihm steht ein Tisch, darauf haben Stammgäste seines Lokals eine Kerze und zwei Engel aus Steinen platziert. Direkt daneben: ein Foto von Wimmers Tochter Alexandra.