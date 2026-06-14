„Habe mein Kind verloren und nun dieser Wahnsinn“

Mit nur 20 Jahren starb die Salzburger Fußballerin Alexandra Wimmer bei einem tragischen Autounfall. Ihre Familie findet nur langsam und mühevoll zurück in den Alltag – und muss sich jetzt obendrein noch mit einer dreisten Park-Abzocke seitens der Stadt Linz herumschlagen ...
„Im Moment kommt einfach alles zusammen.“ Siegfried Wimmer sitzt in seinem Café in Hallein und blättert in einem Stapel von Zetteln. Immer wieder liest er das Schreiben der Stadt Linz, immer wieder kann er nur den Kopf schütteln. „Dieser Irrsinn ist wirklich schwer in Worte zu fassen“, stöhnt er. Hinter ihm steht ein Tisch, darauf haben Stammgäste seines Lokals eine Kerze und zwei Engel aus Steinen platziert. Direkt daneben: ein Foto von Wimmers Tochter Alexandra.
Die Fußballerin vom Bundesligisten Blau-Weiß Linz kam vor wenigen Wochen bei einem Autounfall ums Leben – die „Krone“ berichtete. „Ich habe meine Tochter verloren und muss mich jetzt mit diesem Wahnsinn rumschlagen“, sagt der Gastronom. Was Wimmer damit meint?
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