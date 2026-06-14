„KATARstrophe!“ Mega-Frust nach WM-Blamage

„Das ist für uns unglaublich bitter“, sagte der Schweizer Goalie Gregor Kobel. Trainer Murat Yakin warf wutentbrannt eine Flasche zu Boden. Und der „SRF“, der größte Sender des Landes, spottet: „Zu wenig Zielwasser getrunken! Die Nati verspielt sicher geglaubte drei Punkte in der Nachspielzeit. Eines ist klar: So hat sich die Nati den WM-Auftakt nicht vorgestellt.“