WM LIVE: Ecuador gegen Elfenbeinküste ab 1 Uhr

Die Südamerikaner indes bauen auf eine Verteidigung mit gleich zwei Stars, die im Champions-League-Finale auf dem Feld standen: Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapie von Arsenal. Eines hat Ecuador dem Gegner voraus: 2006 schaffte es „La Tri“ (Die Dreifarbige) zum bisher einzigen Mal in die K.o.-Runde, wo im Achtelfinale gegen England (0:1) Schluss war.