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Gruppe E im Ticker

WM LIVE: Ecuador gegen Elfenbeinküste ab 1 Uhr

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 09:28
Ecuador trifft auf die Elfenbeinküste.
Ecuador trifft auf die Elfenbeinküste.(Bild: AFP/KOHEI CHIBAHARA, TIM NWACHUKWU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erster WM-Spieltag in Gruppe E: Ecuador trifft auf die Elfenbeinküste. Um 1 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

In Philadelphia stehen sich am Montag (01.00 Uhr) mit Elfenbeinküste (Durchschnittsalter: 25,9) und Ecuador (26,1) die beiden jüngsten Turniermannschaften gegenüber. Die Ivorer haben ihre Stärken vor allem offensiv. Leipzig-Stürmer Yan Diomande (19), Hoffenheims Bazoumana Touré (20) und Ange-Yoan Bonny (22) von Inter Mailand gehört die Zukunft.

Die Südamerikaner indes bauen auf eine Verteidigung mit gleich zwei Stars, die im Champions-League-Finale auf dem Feld standen: Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapie von Arsenal. Eines hat Ecuador dem Gegner voraus: 2006 schaffte es „La Tri“ (Die Dreifarbige) zum bisher einzigen Mal in die K.o.-Runde, wo im Achtelfinale gegen England (0:1) Schluss war.

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