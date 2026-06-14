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„Garantie für Frieden“

Nordkorea hält eisern an Atomwaffen fest

Außenpolitik
14.06.2026 08:42
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beobachtet einen Verbrennungstest eine Raketenmotors.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beobachtet einen Verbrennungstest eine Raketenmotors.(Bild: AFP/STR)
(Bild: AFP/STR)
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Von krone.at

Nordkorea will an seinen Atomwaffen festhalten. Der Status des Land als Atommacht sei „unumkehrbar“ und enorm wichtig für die regionale Stabilität, erklärte Nordkorea. Andere Länder hatten zuvor gefordert, dass Nordkorea sich vollständig von Atomwaffen verabschiedet.

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Nordkorea schließt einen Verzicht auf Atomwaffen aus. Sein Status als Atommacht sei „unumkehrbar“ und von zentraler Bedeutung für die regionale Stabilität, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde.

Am Freitag hatten Vertreter Südkoreas, Japans und der USA bei einem Treffen in Tokio nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums eine „vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ gefordert.

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Als Reaktion darauf erklärte ein Sprecher der Führung in Pjöngjang: „Die sinnlose Rhetorik der USA und ihrer Vasallentruppen gegen die DVRK kann niemals die unumkehrbare Position der DVRK als Atomwaffenstaat beeinflussen.“ DVRK ist die Abkürzung für Demokratische Volksrepublik Korea.

Der Sprecher verwies auch auf Rüstungsgeschäfte der USA mit Japan und Südkorea und bezeichnete das nordkoreanische Atomprogramm in diesem Zusammenhang als „eine starke Sicherheitsgarantie für regionale Stabilität und Frieden“.

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