Frontalcrash: Auto brannte, Lenker (18) tot

Am Samstagabend ist es in Niederösterreich im Bezirk Baden zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen: Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, dabei fing eines der Fahrzeuge Feuer. Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt, ein 18-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Unfall passierte am späten Samstagabend zwischen Lindabrunn und Aigen in Niederösterreich. Zwei Autos krachten frontal zusammen, wobei eines der Autos zu brennen begann – darin saßen ein 18-jähriger Lenker und vier weitere Personen. Das zweite Auto, ein Hybridfahrzeug, lenkte ein 67-Jähriger, mit ihm fuhren noch zwei Frauen mit, wie die Polizei mitteilte.
Laut Polizei dürfte der 18-Jährige in einer Kurve zu schnell unterwegs gewesen sein und die Kontrolle über das Auto verloren haben. Vermutlich sei er deswegen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengekracht.
Zeuge holte Verletzte aus brennendem Auto
Ein Zeuge kam sofort zur Hilfe und befreite drei Verletzte aus dem brennenden Fahrzeug. Eine Person aus dem Auto des 18-Jährigen wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Für den 18-Jährigen selbst kam leider jede Hilfe zu spät, er starb noch im Fahrzeug. Im zweiten Fahrzeug wurden der 67-jährige Lenker und seine zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Zufällig kam auch ein Mannschaftsbus einer Feuerwehr an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehrleute begannen sofort, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Feuerwehr barg Leichnam
Erst nachdem die Verletzten am Weg ins Spital waren und die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, barg die Feuerwehr den Leichnam des 18-Jährigen aus dem Auto und übergab ihn der Bestattung.
Gleich drei Freiwillige Feuerwehren und drei Notarztteams wurden zum Unfallort geschickt. Im Einsatz war auch der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christopherus 2. Die Landesstraße 4024, auf der der Unfall passierte, war für viereinhalb Stunden gesperrt.
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