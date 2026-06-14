Frontalcrash: Auto brannte, Lenker (18) tot

Zeuge holte Verletzte aus brennendem Auto

Ein Zeuge kam sofort zur Hilfe und befreite drei Verletzte aus dem brennenden Fahrzeug. Eine Person aus dem Auto des 18-Jährigen wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen. Für den 18-Jährigen selbst kam leider jede Hilfe zu spät, er starb noch im Fahrzeug. Im zweiten Fahrzeug wurden der 67-jährige Lenker und seine zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.