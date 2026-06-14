Unfall-Drama: Lenker stirbt bei Flucht vor Polizei

Tragische Szenen in der Nacht zum Sonntag im Bezirk St. Veit an der Glan: Ein junger Autolenker (22) steigt aufs Gas, um einer Polizeikontrolle zu entgehen – wenige Minuten später ist er tot. Der Wagen überschlug sich und ging in Flammen auf.
Kurz vor 23 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der Gurktal Straße im Gemeindegebiet von Gurk ein abgestelltes Auto. Da der Motor lief, entschlossen sich die Beamten, eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Doch dazu sollte es nicht kommen.
Mit hoher Geschwindigkeit brauste der Wagen in Richtung Weitensfeld davon. Umgehend nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, brachen diese jedoch vernünftigerweise und wie üblich in derartigen Fällen rasch ab – das Risiko war aufgrund des extremen Tempos zu hoch. Zudem hatte man das Kennzeichen ohnehin bereits notiert.
Brennendes Wrack auf dem Dach
Die Befürchtungen der Beamten sollten sich nur Minuten später auf schreckliche Weise bewahrheiten: Sie entdeckten auf der Fahrbahn frische Bremsspuren, und in einer angrenzenden Wiese den Pkw des Flüchtigen auf dem Dach liegend - brennend! Die Uniformierten eilten zur Unfallstelle, fanden den Lenker unweit des Wagens und leisteten umgehend Erste Hilfe.
Doch für den 22-Jährigen gab es keine Rettung. Der junge Lenker erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen verlor das Opfer aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte gegen eine Böschung und überschlug sich.
Aufgrund des Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Gurk war die B 93 bis 1 Uhr komplett gesperrt.
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