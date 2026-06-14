Unfall-Drama: Lenker stirbt bei Flucht vor Polizei

Kurz vor 23 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der Gurktal Straße im Gemeindegebiet von Gurk ein abgestelltes Auto. Da der Motor lief, entschlossen sich die Beamten, eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Denn kaum hat der Lenker die Uniformierten bemerkt, stieg er voll aufs Gas.