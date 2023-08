So schützen Sie sich vor der Ransomware-Mafia

Traurig, aber wahr: Nichts ist den Cyber-Kriminellen heilig! Immer öfter stehen systemrelevante, kritische Infrastrukturen im Fokus. Erst letzten März wurde Barcelonas größtes Krankenhaus lahmgelegt. Eine US-Klinik in Illinois musste - durch Hacker-Attacken in finanzielle Schieflage geraten - gar schließen. Auch Spitäler in Frankreich oder Deutschland wurden heuer angegriffen. Durch Systemausfälle mussten OPs abgesagt, Patienten verlegt, Notfälle teils abgelehnt werden. Die Verbrecher spielen mit Leben und Tod, erzeugen auf perfide Art Druck. Ihr Ziel: Geld. Viel Geld. Doch Ransomware-Erpresser haben es nicht nur auf Unternehmen und Infrastruktur abgesehen, sondern auch auf Privatleute. Wie die sich schützen können? Eigentlich ganz einfach ...