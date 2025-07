Kambodscha: Im Cyber-Kerker der Menschenhändler

Es sind junge Arbeitssuchende aus ganz Asien, die von Menschenhändlern in die Falle nach Kambodscha gelockt werden. Wie zum Beispiel Lisa (Name geändert) aus Thailand. Sie fiel auf ein falsches Jobangebot für einen Ferienjob herein und wurde mit 18 Jahren in eines der Cyber-Lager verschleppt. „Sie sagten, ich würde in der Verwaltung arbeiten, schickten Bilder eines Hotels mit Swimmingpool“, erzählt Lisa im Gespräch mit Mitarbeitern von Amnesty International, die den Fall aufgedeckt haben. „Sie sagten, das Gehalt sei hoch.“ Doch beim Treffen mit ihrem Kontakt winkte kein Job. Die junge Thailänderin wurde verschleppt.