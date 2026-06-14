1600 Soldaten üben in Buckliger Welt für Ernstfall

Besonders spektakulär: Auch Sprengungen werden stattfinden

Für Aufsehen dürften auch geplante Sprengungen sorgen. Um Straßen zu blockieren, werden drei Bäume kontrolliert gesprengt. Laut Bundesheer sind sämtliche Maßnahmen mit Grundstückseigentümern und Gemeinden abgestimmt.

Spannendes auch für Besucher

Interessierte können die Übungen vor Ort beobachten. Die Bewohner der Region wurden selbstverständlich vorab verständigt. „Auch mit den Grundstückseigentümern, dessen Grundstücke betroffen sind, ist alles abgesprochen“. Am Sonntag, dem 21. Juni, wird es um 10 Uhr in Pitten einen Festgottesdienst mit der Militärmusik Burgenland geben. Und im Anschluss darauf gibt es das „Bundesheer zum Anfassen“ – mit einer umfassenden Waffen- und Geräteschau, Gulaschkanone und einem großen Mitmachprogramm für Kinder.