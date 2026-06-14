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„Kampf um Bromberg“

1600 Soldaten üben in Buckliger Welt für Ernstfall

Niederösterreich
14.06.2026 08:00
Achtung: Ab Montag wird hier „scharf“ – mit Knallmunition gekämpft.
Achtung: Ab Montag wird hier „scharf“ – mit Knallmunition gekämpft.(Bild: ZVG Bundesheer)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Panzer, hunderte Militärfahrzeuge, Gefechte mit Knallmunition und sogar Sprengungen: Von 15. bis 26. Juni wird die Bucklige Welt rund um Bromberg, Schwarzenbach und Lichtenegg zur Kulisse einer der größten Bundesheer-Übungen des Jahres. Und die Bevölkerung darf live dabei sein. 

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Im Rahmen der Ausbildungsübung „Wechselland 26“ trainieren rund 1.600 Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit der Theresianischen Militärakademie und der 6. Gebirgsbrigade in der Buckligen Welt für den Ernstfall. Die Übung erstreckt sich über die gesamte Region und wird für die Bevölkerung teilweise hautnah erlebbar sein.

Bereits die Anreise könnte spürbar werden: Bis zu 800 Bundesheerfahrzeuge werden in die Bucklige Welt verlegt, weshalb zeitweise mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

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Fiktive Szene: Bromberg muss vom Feind befreit werden
„Der Feind sitzt in Bromberg. Die andere Partei greift an, um Bromberg vom Feind zu befreien“, erklärt Oberst Thomas Lampersberger von der Militärakademie Wiener Neustadt (Milak) das Szenario. „Gekämpft“ wird dabei mit Platzpatronen. Weitere Schauplätze werden auch Schwarzenbach und Lichtenegg sein. 

Bundesheer-Hotline
Fragen und Probleme hier melden

Bei Fragen zur Übung, Hinweisen oder zur Meldung von eventuellen Flurschäden kontaktieren Sie die Übungsleitung über die Übungshotline:

0664 622 2177

Besonders spektakulär: Auch Sprengungen werden stattfinden
Für Aufsehen dürften auch geplante Sprengungen sorgen. Um Straßen zu blockieren, werden drei Bäume kontrolliert gesprengt. Laut Bundesheer sind sämtliche Maßnahmen mit Grundstückseigentümern und Gemeinden abgestimmt.

Spannendes auch für Besucher
Interessierte können die Übungen vor Ort beobachten. Die Bewohner der Region wurden selbstverständlich vorab verständigt. „Auch mit den Grundstückseigentümern, dessen Grundstücke betroffen sind, ist alles abgesprochen“. Am Sonntag, dem 21. Juni, wird es um 10 Uhr in Pitten einen Festgottesdienst mit der Militärmusik Burgenland geben. Und im Anschluss darauf gibt es das „Bundesheer zum Anfassen“  – mit einer umfassenden Waffen- und Geräteschau, Gulaschkanone und einem großen Mitmachprogramm für Kinder. 

Vorsicht bei aufgefundenen Munitionsteilen
Die Soldaten werden unter anderem in Krumbach, Pitten, Walpersbach, Leiding, Seebenstein sowie teilweise in Zeltlagern untergebracht. Nach Übungsende soll das gesamte Gelände wieder geräumt werden. Das Bundesheer weist jedoch darauf hin, dass aufgefundene Munitionsteile oder Drohnenreste keinesfalls berührt werden dürfen, da von ihnen Gefahr ausgehen kann.

Wer Militärübungen einmal aus nächster Nähe erleben möchte, bekommt in den kommenden Tagen in der Buckligen Welt jedenfalls eine seltene Gelegenheit dazu.

https://www.milak.at/wechselland26

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