Ungebremst gegen Auto gekracht: Motorradfahrer tot

Schreckliche Unfalltragödie am Samstagabend auf der B171 Tiroler Straße zwischen Innsbruck und Zirl: Auf Höhe des Parkplatzes des „Alpen-Hawaii“ – einem beliebten (inoffiziellen) FKK-Strand am Inn – krachte ein Motorradfahrer ungebremst gegen ein Auto, das gerade auf die Bundesstraße fuhr. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät!