Ungebremst gegen Auto gekracht: Motorradfahrer tot

Schreckliche Unfalltragödie am Samstagabend auf der B171 Tiroler Straße zwischen Innsbruck und Zirl: Auf Höhe des Parkplatzes des „Alpen-Hawaii“ – einem beliebten (inoffiziellen) FKK-Strand am Inn – krachte ein Motorradfahrer ungebremst gegen ein Auto, das gerade auf die Bundesstraße fuhr. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät!
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall gegen 19.30 Uhr. Ein 43-jähriger Autolenker fuhr vom Parkplatz des „Alpen-Hawaii“ auf die B171 Tiroler Straße auf und übersah dabei laut Polizei den herannahenden Motorradfahrer.
Verletzungen waren zu schwer
Der einheimische Biker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Der 55-Jährige krachte quasi ungebremst in die Fahrerseite des Autos und wurde auf die Straße katapultiert.
Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät – seine Verletzungen waren zu schwer. „Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle“, berichtete die Polizei am Sonntag.
Autolenker erlitt einen Schock
Der Pkw-Lenker sei unverletzt geblieben, habe jedoch einen Schock erlitten. Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Zirl, die Rettung und die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.