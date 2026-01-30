Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zur Miete im Darknet

Wie Cyber-Mafiosi „dunkle KI“ als Waffe einsetzen

Digital
30.01.2026 11:30
Wofür es früher ein Team ausgewiesener Experten brauchte, das erledigt ein Cyberkrimineller mit ...
Wofür es früher ein Team ausgewiesener Experten brauchte, das erledigt ein Cyberkrimineller mit KI-Hilfe aus dem Darknet heute im Alleingang.(Bild: Dragos Condrea)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Die Ära der Künstlichen Intelligenz ist auch in der Welt der Cyberkriminellen angekommen – und genau wie im „normalen“ Internet muss man auch im Darknet nicht über großes IT-Wissen verfügen, um davon zu profitieren. IT-Sicherheitsforscher beobachten dort eine wachsende Auswahl „dunkler“ KI-Tools, die Ganoven abonnieren können, um ihre Opfer auszunehmen.

0 Kommentare

Sie kosten so viel wie ein Netflix-Abo – und kennen, im Gegensatz zu ChatGPT, Claude, Gemini und anderen auch für die breite Öffentlichkeit nutzbaren KI-Robotern mit einprogrammierten Schranken, keine Skrupel, wenn es um kriminelle Handlungen wie Betrug, Identitätsraub oder Deepfake-Pornos geht: Im Untergrund finden sich immer mehr KI-Tools für Kriminelle. Krone+ zeigt Ihnen die „fünfte Welle der Cyberkriminalität“, in der KI-Algorithmen zur gefährlichen Waffe werden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
179.243 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
127.110 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
108.032 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Zur Miete im Darknet
Wie Cyber-Mafiosi „dunkle KI“ als Waffe einsetzen
Chips knapp
iPhone-Rekordquartal: Apple kämpft mit Engpässen
Laut Insider
Amazon liebäugelt mit einem Einstieg bei OpenAI
Rechenzentren im All
Elon Musk soll Fusion von SpaceX und xAI erwägen
Kurssturz
Verunsicherung: Bitcoin fällt unter 85.000 Dollar

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf