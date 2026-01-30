Wie Cyber-Mafiosi „dunkle KI“ als Waffe einsetzen

Die Ära der Künstlichen Intelligenz ist auch in der Welt der Cyberkriminellen angekommen – und genau wie im „normalen“ Internet muss man auch im Darknet nicht über großes IT-Wissen verfügen, um davon zu profitieren. IT-Sicherheitsforscher beobachten dort eine wachsende Auswahl „dunkler“ KI-Tools, die Ganoven abonnieren können, um ihre Opfer auszunehmen.
Sie kosten so viel wie ein Netflix-Abo – und kennen, im Gegensatz zu ChatGPT, Claude, Gemini und anderen auch für die breite Öffentlichkeit nutzbaren KI-Robotern mit einprogrammierten Schranken, keine Skrupel, wenn es um kriminelle Handlungen wie Betrug, Identitätsraub oder Deepfake-Pornos geht: Im Untergrund finden sich immer mehr KI-Tools für Kriminelle. Krone+ zeigt Ihnen die „fünfte Welle der Cyberkriminalität“, in der KI-Algorithmen zur gefährlichen Waffe werden.
