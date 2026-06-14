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Spanisch-Verbot? WM hat klare Sprachen-Regel!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.06.2026 08:51
Nicht nur bei der Pressekonferenz der Niederlande wurden Fragen auf Spanisch untersagt.
Nicht nur bei der Pressekonferenz der Niederlande wurden Fragen auf Spanisch untersagt.(Bild: AP/Tony Gutierrez)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Gleich drei kuriose Vorfälle sorgen vor allem in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Denn an drei verschiedenen Standorten wurde untersagt, Fragen auf Spanisch zu stellen, geschweige denn diese auch noch zu beantworten. Immerhin ist es die Amtssprache von Gastgeber Mexiko. Dafür gibt es aber einen Grund.  

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Spanisch ist die zweitgrößte Muttersprache der Welt. Mit Mexiko ist zudem ein Land mit dieser Amtssprache Co-Gastgeber der laufenden Fußball-WM. Jetzt sorgen Aufnahmen von Pressekonferenz aber für Aufregung. Die lassen darauf schließen, dass es ein Spanisch-Verbot gibt...

Barcelona-Star wollte, durfte aber nicht
Bei der Pressekonferenz der Niederlande in Dallas stellte ein mexikanischer Journalist dem Mittelfeldspieler Frenkie de Jong eine Frage. Auf Spanisch. Für den Kicker des FC Barcelona war es kein Problem, spricht er die Sprache nach einigen Jahren in Katalonien doch perfekt. Inmitten seiner Antwort wurde der 29-Jährige unterbrochen und darauf hingewiesen, dass nur Englisch, Japanisch (Sprache des Auftaktgegners) und Niederländisch erlaubt seien. 

Kuriose Szenen gab es auch bei Marokkos und Brasiliens Pressekonferenzen. Ein mexikanischer Journalist stellte Achraf Hakimi eine Frage auf Spanisch. Wieder gab es den Hinweis, dass keine Fragen in dieser Sprache erlaubt seien. Hakimi, der in Madrid geboren wurde, bestand aber darauf und antwortet schließlich – wie gewünscht – auf Englisch. 

Stars nahmen es allesamt locker
Gegenspieler Vinicius Jr., der beim 1:1 gegen Marokko für die „Seleção“ den Ausgleich erzielt hatte, wurde von einem spanischen Journalisten wiederum auf Englisch gefragt. Der Spieler von Real Madrid bat sofort darum, die Frage doch in Spanisch gestellt zu bekommen. Auch dieses Ansuchen wurde vom anwesenden Leiter der Pressekonferenz untersagt. Ferndolmetschen auf Spanisch sei nicht möglich, erklärte dieser. 

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Wie das Medium „TNT Sports Mexiko“ nach den Vorfällen berichtet, sind bei Pressekonferenzen nur drei Sprachen erlaubt. Die jeweilige Amtssprache der Gegner und Englisch. Bei spanischsprechenden Fans sorgten erwähnte Aufnahmen trotz dieser Begründung aber für viel Kopfschütteln. Die genannten Stars, die die Fragen problemlos beantwortet hätten, nahmen es hingegen allesamt locker hin.  

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