Spanisch-Verbot? WM hat klare Sprachen-Regel!

Barcelona-Star wollte, durfte aber nicht

Bei der Pressekonferenz der Niederlande in Dallas stellte ein mexikanischer Journalist dem Mittelfeldspieler Frenkie de Jong eine Frage. Auf Spanisch. Für den Kicker des FC Barcelona war es kein Problem, spricht er die Sprache nach einigen Jahren in Katalonien doch perfekt. Inmitten seiner Antwort wurde der 29-Jährige unterbrochen und darauf hingewiesen, dass nur Englisch, Japanisch (Sprache des Auftaktgegners) und Niederländisch erlaubt seien.