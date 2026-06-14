Wollte sie schmuggeln
Mann mit 150 Skorpionen am Flughafen erwischt
Einen gefährlichen Fund hat die Polizei am Flughafen von Kapstadt in Südafrika gemacht: Ein Mann hatte 150 Skorpione in seinem Gepäck versteckt, die er schmuggeln wollte. Die Polizei nahm den 28-Jährigen fest.
Wie die südafrikanische Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 28-Jährige die giftigen Tiere in seinem Gepäck zwischen Kleidungsstücken versteckt. ER wurde bereits am Freitag aufgrund von Geheimdiensthinweisen festgenommen. Zu seinem geplanten Reiseziel wurden keine Angaben gemacht. Der Mann sollte am Montag vor Gericht erscheinen.
Die südafrikanische Polizei veröffentlichte auf Facebook ein Foto von ihrem Fund:
Die Skorpione wurden in ein Wildtierzentrum gebracht. Der Handel mit Wildtieren ist in Südafrika, einem der artenreichsten Länder der Welt, ein großes Problem. Kriminelle Banden interessieren sich nicht nur für Nashörner oder Elefanten, sondern beispielsweise auch für Schuppentiere und Reptilien, um einen weltweit lukrativen Schwarzmarkt zu bedienen.
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