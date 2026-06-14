Mann mit 150 Skorpionen am Flughafen erwischt

Die Skorpione wurden in ein Wildtierzentrum gebracht. Der Handel mit Wildtieren ist in Südafrika, einem der artenreichsten Länder der Welt, ein großes Problem. Kriminelle Banden interessieren sich nicht nur für Nashörner oder Elefanten, sondern beispielsweise auch für Schuppentiere und Reptilien, um einen weltweit lukrativen Schwarzmarkt zu bedienen.