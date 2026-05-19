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„Krone“-Motor-Podcast

Mercedes CLA: Viertürer hat vor allem ein Problem

Motor
19.05.2026 13:00
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit der MMA-Plattform hat Mercedes-Benz in den Wettkampfmodus geschaltet – der CLA ist die aktuelle Speerspitze der modernen Elektromobilität bei den Stuttgartern. Ob die Erfinder des Automobils selbiges nun also neu erfunden haben, klärt Stephan Schätzl hier im Podcast.

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