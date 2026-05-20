Finale! Freiburg gegen Aston Villa ab 21 Uhr LIVE

Lienhart und Co. erstmals in Europacup-Finale

Der 41-Jährige ist am Ende seiner zweiten Saison als Nachfolger von Langzeitcoach Christian Streich am Höhepunkt seiner Trainerkarriere angelangt. Auch für viele Spieler ist das Endspiel das Highlight, darf sich doch Freiburg erstmals in einem Europacup-Finale versuchen. „Es ist ein sehr, sehr großes Zeichen, wie sich der Verein die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Es gilt jetzt diese Hemmschwelle der titellosen Zeit zu überwinden und das Endspiel als kleinen Startschuss zu sehen“, sagte Matthias Ginter. Abwehrkollege Lukas Kübler hofft darauf, dass der SC unterschätzt wird. „Ich habe gehört, sie kennen fast gar keinen aus unserem Team. Vielleicht können wir ihnen auf dem Platz zeigen, wer wir sind.“