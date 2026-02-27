So hängt der „China-Rolls-Royce“ Mercedes voll ab

Purer Luxus für Passagiere …

Doch sobald man durch die riesigen Türen in den bei 3,37 Metern Radstand fulminant geräumigen Fond gleitet, gibt es Langstrecken-Komfort nach Airline-Standard, der treffsicher den globalen Geschmack bedient. Nur dass keiner eine Sicherheitsdurchsage macht und man sich den Tomatensaft selbst aus dem Kühlfach nehmen muss. Aber ähnlich wie ganz vorne bei der Lufthansa liegt man in klimatisierten Massageliegen und faltet sich bei Bedarf einen kleinen Schreibtisch aus der Mittelkonsole. In der Tür steckt ein Handy als Fernbedienung, mit dem man die Rollos schließen, die Sternbilder am LED gespickten Himmel programmieren oder anstelle einer Trennscheibe eine 40 Zoll große Leinwand zwischen die Sitze spannen kann. Dann wird der Fond je nach Lust und Laune zum Konferenzsaal oder zum Kino auf Rädern.