WM: Ungarn feiert Torgala gegen die Briten

Neben dem 3:1-Erfolg Österreichs gegen Lettland haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz am Dienstag auch Norwegen, die Slowakei und Ungarn Siege eingefahren.
Die Norweger kamen in Gruppe B gegen Italien zu einem 4:0. Die Slowaken mühten sich zu einem 5:4 nach Penaltyschießen gegen Slowenien und sind nun Zweite hinter Kanada.
In Gruppe A fertigte das ungarische Team Schlusslicht Großbritannien mit 5:0 ab und ist sechs Punkte hinter Österreich Vierter.
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