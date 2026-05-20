Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Studie der TU Wien bestätigt: ACE Q ist Testsieger

Motor
20.05.2026 00:01
Werbung
TU Wien Studie Januar/2026: ACE Q erzielt beste Werte bei Richtigkeit und Präzision
TU Wien Studie Januar/2026: ACE Q erzielt beste Werte bei Richtigkeit und Präzision(Bild: TU Wien)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine aktuelle Studie der TU Wien bestätigt dem ACE Q höchste Genauigkeit bei Atemalkoholmessungen. Das kompakte Gerät erzielte Spitzenwerte bei Richtigkeit und Präzision und setzte sich klar von anderen getesteten Modellen ab – ideal für Privatpersonen und Unternehmen.

Anfang 2026 hat die Technische Universität Wien im Rahmen der Studie „Report TUW CTA 2026/01“ die Genauigkeit tragbarer Atemalkohol-Messgeräte untersucht. Unter der Leitung von Prof. Dr. Erwin Rosenberg vom Institut für Chemische Technologien und Analytik wurden insgesamt sechs Geräte getestet – darunter fünf Modelle von ACE sowie das Dräger Alcotest 6000 als Referenzgerät.

Die Prüfungen erfolgten nach den strengen Vorgaben der DIN EN 16280. Gemessen wurde bei definierten Alkoholkonzentrationen zwischen 0,00 und 0,80 Promille. Für jedes Gerät wurden pro Messstufe zehn unabhängige Messungen durchgeführt.

Die wissenschaftliche Auswertung basierte auf einer linearen Regression, aus der sowohl die mittlere Richtigkeit als auch die Präzision der Geräte ermittelt wurden.

ACE Q erreicht Spitzenwerte
Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Der ACE Q erzielte im gesamten Testfeld die besten Werte. Mit einer mittleren Richtigkeit von 98,7 Prozent und einer mittleren Präzision von 1,5 Prozent setzte sich das Gerät klar von den anderen getesteten Modellen ab.

Möglich wird diese hohe Messgenauigkeit durch den verbauten elektrochemischen Sensor. Dieser reagiert gezielt auf Ethanol und minimiert Störeinflüsse durch andere Substanzen wie etwa Aceton. Genau diese Sensortechnologie kommt auch bei polizeilichen Vortestgeräten zum Einsatz.

Für Alltag und Beruf entwickelt
Neben der wissenschaftlich bestätigten Messqualität überzeugt der ACE Q auch im täglichen Einsatz. Das kompakte Gerät verfügt über ein gut ablesbares OLED-Display, das selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Ergebnisse liefert. Zusätzlich können bis zu 10.000 Messergebnisse gespeichert werden – ideal für eine lückenlose Dokumentation im privaten oder beruflichen Umfeld.

Durch die einfache Bedienung und die kompakte Bauweise eignet sich der ACE Q sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen, etwa im Bereich Fuhrparkmanagement oder Arbeitssicherheit.

Jetzt den Testsieger sichern
Wer auf geprüfte Präzision und moderne Sensortechnik setzen möchte, kann den ACE Q direkt beim Hersteller sowie bei ausgewählten Fachhändlern und online erwerben.

Sichern Sie sich Ihren ACE Q!

Erhältlich bei: 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
20.05.2026 00:01
Loading

krone.tv

Das war richtig knapp!
VW Golf GTI 50 holt Nordschleifen-Klassenrekord
Bestseller im Check
Mazda CX-5: Langsam, aber sicher passt er sich an
„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
Neu & rein elektrisch
So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.270 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
116.721 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
86.678 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1545 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
630 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Mehr Motor
WERBUNG
Studie der TU Wien bestätigt: ACE Q ist Testsieger
Skoda Epiq
Dieses kompakte Strom-SUV hat episch viel Platz
„Krone“-Motor-Podcast
Mercedes CLA: Viertürer hat vor allem ein Problem
Hätten Sie‘s gewusst?
Technische Daten am E-Auto: Das sollte man kennen
Der wird unterschätzt
Morgan Supersport 400: Unfassbar leicht & schnell

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf