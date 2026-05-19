Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skoda Epiq

Dieses kompakte Strom-SUV hat episch viel Platz

Motor
19.05.2026 14:45
Der Epiq ist der neueste Stromer von Skoda – mit bis zu 430 km Reichweite.
Der Epiq ist der neueste Stromer von Skoda – mit bis zu 430 km Reichweite.(Bild: Skoda)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Lange hat uns der VW-Konzern mit den 25.000-Euro-Stromer hingehalten, jetzt lassen sie einen nach dem anderen vom Stapel: Am Diestag wurde im Rahmen der Eishockey-WM der Skoda Epiq präsentiert. Die „Krone“ hat das Elektro-SUV schon vorher unter die Lupe genommen. Eines fiel dabei tatsächlich als episch auf...

0 Kommentare

Der Cupra Raval macht den Anfang, dann surren sie nach und nach auf die Straßen – die neuen kompakten Elektroautos auf der frontgetriebenen MEB+-Plattform des VW-Konzerns. Auch Skoda darf beim Kuchen mitnaschen, und macht das gewohnt praktisch: mit einem kompakten SUV.

(Bild: Skoda)

Steirische Linienführung
Der steirische Chefdesigner Karl Neuhold hat hier das Modern Solid Design umgesetzt, mit dem sogenannten Tech-Deck Face an der Front, mit den abgesetzten Schweinwerfern unterhalb der Tagfahrlicht-Streifen. Die Leuchtsignatur ist bei den neuen Modellen aus Mlada Boleslav nun T-förmig. Und das auch bei den Heckleuchten. An der C-Säule prangt nun auch selbstbewusst der Skoda-Schriftzug.

(Bild: Skoda)
(Bild: Skoda)
(Bild: Skoda)

Mehr Kofferraum als der Kamiq
Der Epiq ist genau 4,17 Meter lang, und ist damit ungefähr so groß wie der Verbrenner Kamiq (4,24 m). Allerdings bietet der Elektriker mehr Platz. Das merkt man schon, wenn man die Heckklappe öffnet: Weil der E-Motor vorne sitzt, fasst der Kofferraum satte 475 Liter, beim Kamiq sind es 400 Liter. Unter der Fronthaube ist sogar noch Platz fürs Ladekabel.

(Bild: Skoda)

Der Platz im Kofferraum wurde aber nicht etwa von den Hinterbänklern abgezwickt: In Reihe zwei kann ein 1,80-m-Mensch ordentlich hinter einem Gleichgroßen sitzen, da bleibt sogar noch Platz vor den Knien, auch die Beine müssen nicht – wie oft bei E-Autos – stärker angewinkelt werden. Und auch über dem Scheitel herrscht Platz. Nicht nur, wenn man das Panorama-Glasdach über sich hat.

(Bild: Skoda)

Nehmen wir vorne Platz, fühlen wir uns an den größeren Elroq erinnert. Hier geht es aufräumt zu. Das Tachodisplay ist anders als etwa beim Cupra Raval hier nur 5 Zoll groß, es gibt netterweise ein paar Schalter für die wichtigsten Funktionen – und ein Querformat-Display fürs Infotainment mit bis zu 13 Zoll. An dessen Unterkante taucht ein alter Bekannter aus den bisherigen E-Autos des VW-Konzerns auf: der Touchslider für die Lautstärke. Bei den Helfern wurde nicht gespart, so bietet der Epiq unter anderem den Travel Assists 3.0 mit adaptivem Spurhalte-Assistenten oder Verkehrszeichen-Erkennung.

(Bild: Skoda)

Zwei Akkus, drei Motoren
Bei den Akkus gibt’s die Wahl zwischen zwei Größen: Eine 38,5-kWh-Batterie aus LFP-Zellen, bei der man wiederum zwischen 85 kW/115 PS und 99 kW/135 PS wählen kann. Beide werden bei 150 km/h abgeregelt. Der größere NMC-Akku mit 55 kWh bedient einen E-Motor mit 155 kW/211 PS, dann sind 160 km/h drinnen. Und bis zu 430 Kilometer Reichweite. Geladen wird mit bis zu 105 kW, damit soll es in 28 (LFP) bzw. 24 Minuten (NMC) von 10 auf 80 Prozent gehen.

Los geht’s im dritten Quartal, die genauen Preise stehen noch nicht fest – die 25.000 Euro sollten aber zumindest mit Boni zu erreichen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
19.05.2026 14:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das war richtig knapp!
VW Golf GTI 50 holt Nordschleifen-Klassenrekord
Bestseller im Check
Mazda CX-5: Langsam, aber sicher passt er sich an
„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
Neu & rein elektrisch
So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.762 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.576 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
83.405 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1540 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
654 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Motor
Skoda Epiq
Dieses kompakte Strom-SUV hat episch viel Platz
„Krone“-Motor-Podcast
Mercedes CLA: Viertürer hat vor allem ein Problem
Hätten Sie‘s gewusst?
Technische Daten am E-Auto: Das sollte man kennen
Der wird unterschätzt
Morgan Supersport 400: Unfassbar leicht & schnell
Anwalt skeptisch
Abgasskandal: VW ändert vor Gericht seine Taktik

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf