Dieses kompakte Strom-SUV hat episch viel Platz

Nehmen wir vorne Platz, fühlen wir uns an den größeren Elroq erinnert. Hier geht es aufräumt zu. Das Tachodisplay ist anders als etwa beim Cupra Raval hier nur 5 Zoll groß, es gibt netterweise ein paar Schalter für die wichtigsten Funktionen – und ein Querformat-Display fürs Infotainment mit bis zu 13 Zoll. An dessen Unterkante taucht ein alter Bekannter aus den bisherigen E-Autos des VW-Konzerns auf: der Touchslider für die Lautstärke. Bei den Helfern wurde nicht gespart, so bietet der Epiq unter anderem den Travel Assists 3.0 mit adaptivem Spurhalte-Assistenten oder Verkehrszeichen-Erkennung.