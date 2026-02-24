Deutsche Autoindustrie im „China-Schock“

Exporteinbruch in der Autoindustrie

Eine Branche trifft der „China-Schock“, wie IW-Forscher Matthes es nennt, besonders hart: die Automobilindustrie. Sie ist für mehr als drei Viertel des gesamten deutschen Exportrückgangs im Geschäft mit China verantwortlich. „Verglichen mit dem Jahr 2022, als die Ausfuhren von Autos und Autoteilen auf ihrem historischen Höchststand noch fast 30 Milliarden Euro ausmachten, kam es zu einem Rückgang von über 54 Prozent auf nur noch 13,6 Milliarden Euro“, heißt es in der IW-Analyse.