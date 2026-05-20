Heute LIVE: Überrascht Österreich gegen Schweiz?

Wirbel im unmittelbaren Vorfeld des Turniers

Es wird eine schwierige Aufgabe, denn die Schweizer gewannen ihre drei Spiele ebenfalls und deklassierten dabei am Montag Deutschland gar mit 6:1. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass sich der Wirbel im unmittelbaren Vorfeld des Turniers auf die Mannschaft niedergeschlagen hätte.