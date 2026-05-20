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Heute LIVE: Überrascht Österreich gegen Schweiz?

Eishockey
20.05.2026 04:50
Gibt’s für Paul Huber und Co. auch heute wieder Grund zum Jubeln?
Gibt’s für Paul Huber und Co. auch heute wieder Grund zum Jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

4. Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz: Heute wartet auf Team Österreich mit Gastgeber und Vizeweltmeister Schweiz ein besonders harter Gegner. Können die Cracks von Teamchef Roger Bader, eines gebürtigen Schweizers, auch heute wieder aufzeigen? Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Für Teamchef Bader wird das heutige Spiel ein ganz besonderes, trifft er doch in seiner Heimatstadt auf die Auswahl seines Heimatlands. Darüber hinaus feierte Vinzenz Rohrer in Zürich seine größten Erfolge, Bernd Wolf und Dominic Zwerger spielen zudem seit Jahren in der starken Liga der Eidgenossen.

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„Wir wollen zeigen, dass wir dagegenhalten können!“
„Gegen sie bei ihrer Heim-WM zu spielen, ist umso spezieller. Sie haben eine Top-Mannschaft, sind definitiv Top-Favorit auf den WM-Titel. Wir wollen zeigen, dass wir dagegenhalten können“, erklärte Zwerger.

Wirbel im unmittelbaren Vorfeld des Turniers
Es wird eine schwierige Aufgabe, denn die Schweizer gewannen ihre drei Spiele ebenfalls und deklassierten dabei am Montag Deutschland gar mit 6:1. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass sich der Wirbel im unmittelbaren Vorfeld des Turniers auf die Mannschaft niedergeschlagen hätte.

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Der langjährige Erfolgscoach Patrick Fischer war einen Monat vor der WM freigestellt worden, weil er für die Reise zu den Olympischen Spielen in China 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft und benutzt hatte. Sein bisheriger Assistent Jan Cadieux wurde zum Teamchef befördert und führte das Team seither zu einem erfolgreichen WM-Start.

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