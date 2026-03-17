Meta kauft KI-Kapazitäten um 12 Milliarden Dollar

Da die großen Technologiekonzerne händeringend nach zusätzlichen Rechenkapazitäten für ChatGPT, Gemini & Co. suchen, wächst die Branche rasant. Nebius will bis 2030 Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt in Betrieb nehmen. Dies entspricht der Leistung von vier bis fünf Atomkraftwerken.