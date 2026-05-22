6:2! Deutsche erfüllen Pflicht vor Österreich-Hit

Deutschland hält nun bei vier Punkten in Gruppe A

Nach dem 5:0 Gawankes (42.) kam plötzlich Ungarn auf: Goalie Grubauer machte beim 1:5 von Sarpatki keine gute Figur (45.). Das vermeintliche 5:2 wurde nach einem Video-Check annulliert. Erneut Gawanke erhöhte nach schöner Kombination mit seinem dritten Tor auf 6:1 (50.), das letzte Tor gehörte dank Hari dem Außenseiter (38.). Deutschland hält nun bei vier Punkten in Gruppe A, liegt bei einem Spiel mehr am Konto noch immer fünf Zähler hinter Österreich.