6:2! Deutsche erfüllen Pflicht vor Österreich-Hit

Im fünften Spiel der Eishockey-A-WM in Zürich hat Deutschland am Freitag den ersten Sieg gefeiert! Gegen Ungarn gaben Moritz Seider und Co. klar den Ton an, taten sich lange Zeit mit dem Toreschießen schwer, siegten am Ende mit 6:2. Am Samstag kommt es nun zum ewigen Klassiker gegen Österreich (20.20 Uhr).
Restlos überzeugen konnten die Deutschen am Freitag nicht, einen ungefährdeten Sieg fuhren sie dennoch ein: Ungarn verkaufte sich vor 7925 Fans in der Swiss Life Arena tapfer, hatte durch Youngster Szongoth und Vincze in der Startphase Ansätze von Chancen, die Tore erzielte allerdings der Gegner.
Was der Papierform und auch dem Schuss-Verhältnis im ersten Drittel (7:2) entsprach. Das 1:0 erzielte Mik mit einem von kurz nach der blauen Linie abgefeuerten Schuss, der im kurzen Kreuzeck einschlug – Krammer hatte Ungarns Keeper Balizs geschickt die Sicht verstellt (9.).
Deutschland spielt bei 5-5 phasenweise Powerplay
Treffer Nummer 2 ließ sich im Powerplay Gawanke gutschreiben, der kurz vor Ablauf der ersten Drittelpause den Puck in Überzahl via Innenstange zum 2:0 im Tor versenkte (20.).
Im zweiten Drittel nahm der Druck des Favoriten massiv zu, spielte Deutschland bei 5-5 phasenweise Powerplay, brachte aber trotz Top-Chancen das Kunststück zustande, lange keinen weiteren Treffer zu erzielen: Balizs konnte sich gegen Wissmann und Loibl auszeichnen (27.).
In dieser Tonart ging es zunächst weiter: Michaelis scheiterte erst (29.), spielte wenig später im Konter für den frei stehenden Dove Mc-Falls auf, der mit dem Schläger über den Puck wischte (32.). Erst in Minute 40 platzte wieder der Knoten, erhöhten Reichel und Dove-McFalls binnen 39 Sekunden auf 4:0.
Deutschland hält nun bei vier Punkten in Gruppe A
Nach dem 5:0 Gawankes (42.) kam plötzlich Ungarn auf: Goalie Grubauer machte beim 1:5 von Sarpatki keine gute Figur (45.). Das vermeintliche 5:2 wurde nach einem Video-Check annulliert. Erneut Gawanke erhöhte nach schöner Kombination mit seinem dritten Tor auf 6:1 (50.), das letzte Tor gehörte dank Hari dem Außenseiter (38.). Deutschland hält nun bei vier Punkten in Gruppe A, liegt bei einem Spiel mehr am Konto noch immer fünf Zähler hinter Österreich.
Das DEB-Team ist auch am Samstag gegen Rot-Weiß-Rot (20.20 Uhr) zum Gewinnen verdammt – doch auch Peter Schneider und Co. visieren einen Sieg an. Der letzte Erfolg bei einer A-WM über Deutschland liegt 11 Jahre zurück: 2015 rang Team Austria den Erzrivalen in Prag mit 3:2 nach Penaltyschießen nieder.
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