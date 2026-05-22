Lebenshaltungskosten sorgen in USA für Unmut

Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen auf hohem Niveau etwas an. Auf Sicht von einem Jahr legten sie von 4,7 auf 4,8 Prozent zu. Zunächst war ein Rückgang auf 4,5 Prozent ermittelt worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen von 3,5 auf 3,9 Prozent. Hier waren zunächst 3,4 Prozent festgestellt worden. Die US-Notenbank strebt lediglich eine Inflationsrate von zwei Prozent. Im April war diese auf 3,8 Prozent gestiegen.