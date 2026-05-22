Politische Weltlage beeinflusst den Kinderwunsch

Demnach wollen immer mehr Menschen kinderlos bleiben. Laut einer Umfrage des Marketagent Instituts (im Auftrag des Kinderwunschzentrums an der Wien) empfinden es gar 36 Prozent als egoistisch, Kinder in die heutige Welt zu setzen. Für mehr als die Hälfte der 1000 Befragten spielt die aktuelle politische Weltlage eine Rolle bei ihrem Kinderwunsch. Sie gaben an, deshalb verstärkt darüber nachzudenken, ob sie überhaupt Kinder oder weitere Kinder bekommen möchten. Viele befürchten, dass sich die Welt in den nächsten 20 bis 30 Jahren verschlechtern könnte. Diese Gedanken hegen vor allem Millennials (zwischen 1980 und 1993 geboren) und die Generation Z (zwischen 1994 und 2010 geboren).