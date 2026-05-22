GP von Kanada: Erstes Training ab 18.30 Uhr LIVE

Russell war als Titelfavorit in die Saison gegangen, als solcher gilt mittlerweile Antonelli. Montreal ist aber ein guter Boden für Russell, er hat den Grand Prix im Vorjahr von der Pole Position aus gewonnen. Der Kurs sollte dem 28-Jährigen auch mehr zugutekommen als jener in Miami. Antonelli ist sich dessen bewusst: „George wird in Kanada sicher wie immer super-stark sein, er wird ganz sicher auf den Sieg losgehen.“ Er selbst fühle sich aber auch sehr wohl in seinem Dienstwagen, gab Antonelli an. „Ich fühle, dass ich noch mehr Kontrolle über den Wagen habe.“