„Auf einmal spürten wir eine Erschütterung!“

Es war Donnerstagnacht gegen 22.30 Uhr, als zahlreiche Bärnbacher von einem gewaltigen „Tuscher“ aufgeschreckt wurden: Ein 31-jähriger Deutschlandsberger war mit seinem Pkw von der Hauptstraße abgekommen und mit voller Wucht gegen die Außenmauer eines Einfamilienhauses geprallt. Der Unfalllenker konnte sich noch selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien, brach auf der Straße danach aber bewusstlos zusammen.