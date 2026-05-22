Tierisches F1-Drama: Albon überfährt Murmeltier!

Tierisches Drama im Formel-1-Training in Montreal. Ein Murmeltier ist Williams-Pilot Alexander Albon vors Auto gelaufen – den Crash konnte der 30-Jährige nicht mehr vermeiden.
Kurz vor der Hälfte der einstündigen Trainingseinheit in Kanada wurde die Rote Flagge geschwenkt, nachdem Albon mit seinem Williams in die Streckenbegrenzung gecrasht war.
Zunächst herrschte Rätselraten – der Routinier gab schließlich Entwarnung, dass ihm beim Zwischenfall nichts Schlimmeres passiert ist. Wie sich später herausgestellt hat, war dem Piloten ein Murmeltier vors Auto gelaufen.
Immer wieder Zwischenfälle
Die Tiere sind zahlreich rund um die Rennstrecke zu finden und haben auch in der Vergangenheit für Zwischenfälle gesorgt. Das Murmeltier war Albon von links vor den Boliden gelaufen.
Für den Williams-Fahrer gab es keine Möglichkeit zum Ausweichen. Nach dem Crash verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein demolierter Wagen musste abgeschleppt werden. Albon kehrte nach dem Zwischenfall nicht mehr auf die Strecke zurück.
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