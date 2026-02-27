Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erobert Modewelt

Zuckerberg mit Ehefrau bei Prada-Schau in Mailand

Star-Style
27.02.2026 09:14
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Priscilla besuchte Mark Zuckerberg die Modenschau von Prada in ...
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Priscilla besuchte Mark Zuckerberg die Modenschau von Prada in Mailand. Erobert der Meta-Chef jetzt etwa auch die Modewelt?(Bild: APA-Images / REUTERS / Alessandro Garofalo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mark Zuckerberg hat am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau Priscilla Chan die Modenschau des Modehauses Prada im Rahmen der Milano Fashion Week besucht. Für Zuckerberg war es die erste Teilnahme an einem Defilee der Mailänder Modewoche. 

0 Kommentare

Bei der Prada-Schau saß er in der ersten Reihe zwischen Versace-Verwaltungspräsident Lorenzo Bertelli und Prada-CEO Andrea Guerra.

Gibt es bald Prada-KI-Brillen?
Die Anwesenheit Zuckerbergs, der nicht offiziell auf der Gästeliste geführt wurde, befeuert in Italien Spekulationen über mögliche Pläne von Meta, KI-Brillen unter der Marke Prada zu produzieren.

Von der Front Row aus beobachteten Mark Zuckerberg und seine Priscilla das Defilee von Prada.
Von der Front Row aus beobachteten Mark Zuckerberg und seine Priscilla das Defilee von Prada.(Bild: AP/Colleen Barry)

Meta kooperiert bereits mit dem italienisch-französischen Brillenkonzern EssilorLuxottica bei der Herstellung von Smart Glasses.

Zuckerberg dankte Prada
„Danke an Prada, dass ihr uns in Mailand beherbergt habt“, schrieb Zuckerberg in einem Instagram-Post.

Fast wie ein gewöhnlicher amerikanischer Tourist veröffentlichte er mehrere Fotos und Videos seines Aufenthalts in Mailand – vom Platz in der ersten Reihe bei der Show im Sitz der Fondazione Prada bis hin zu einem Erinnerungsfoto mit seiner Frau vor dem Mailänder Dom sowie einem Video vom Anschneiden ihrer Geburtstagstorte.

Neues Mode-Must-have?
KI-Brillen (Brillen mit Künstlicher Intelligenz) sind tragbare Geräte, die das Aussehen normaler Brillen mit digitaler Technik und KI-Funktionen verbinden.

Lesen Sie auch:
Meta-CEO Mark Zuckerberg bei der Demonstration der neuen smarten Brille.
Beispiellose Nachfrage
Meta-Brillen mit KI vorerst nicht in Europa
08.01.2026

Sie verfügen in der Regel über eingebaute Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und eine Verbindung zum Smartphone oder Internet. Dadurch können Nutzer per Sprachbefehl Informationen abrufen, Nachrichten diktieren, telefonieren oder sich navigieren lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
27.02.2026 09:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.325 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2598 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1336 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1195 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Star-Style
Erobert Modewelt
Zuckerberg mit Ehefrau bei Prada-Schau in Mailand
London Fashion Week
Starker Runway-Moment für den Beckham-Sohn
So stylt man den Look!
Prinzessin Kate wird für ihr „Angel Hair“ gefeiert
BAFTA-Looks 2026
Kate glänzte im Recycling-Traum von Gucci!
Berlinale-Hingucker
Amanda Seyfried mit Wow-Look am roten Teppich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf