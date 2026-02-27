Zuckerberg mit Ehefrau bei Prada-Schau in Mailand

Mark Zuckerberg hat am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau Priscilla Chan die Modenschau des Modehauses Prada im Rahmen der Milano Fashion Week besucht. Für Zuckerberg war es die erste Teilnahme an einem Defilee der Mailänder Modewoche.
Bei der Prada-Schau saß er in der ersten Reihe zwischen Versace-Verwaltungspräsident Lorenzo Bertelli und Prada-CEO Andrea Guerra.
Gibt es bald Prada-KI-Brillen?
Die Anwesenheit Zuckerbergs, der nicht offiziell auf der Gästeliste geführt wurde, befeuert in Italien Spekulationen über mögliche Pläne von Meta, KI-Brillen unter der Marke Prada zu produzieren.
Meta kooperiert bereits mit dem italienisch-französischen Brillenkonzern EssilorLuxottica bei der Herstellung von Smart Glasses.
Zuckerberg dankte Prada
„Danke an Prada, dass ihr uns in Mailand beherbergt habt“, schrieb Zuckerberg in einem Instagram-Post.
Fast wie ein gewöhnlicher amerikanischer Tourist veröffentlichte er mehrere Fotos und Videos seines Aufenthalts in Mailand – vom Platz in der ersten Reihe bei der Show im Sitz der Fondazione Prada bis hin zu einem Erinnerungsfoto mit seiner Frau vor dem Mailänder Dom sowie einem Video vom Anschneiden ihrer Geburtstagstorte.
Neues Mode-Must-have?
KI-Brillen (Brillen mit Künstlicher Intelligenz) sind tragbare Geräte, die das Aussehen normaler Brillen mit digitaler Technik und KI-Funktionen verbinden.
Sie verfügen in der Regel über eingebaute Kameras, Mikrofone, Lautsprecher und eine Verbindung zum Smartphone oder Internet. Dadurch können Nutzer per Sprachbefehl Informationen abrufen, Nachrichten diktieren, telefonieren oder sich navigieren lassen.
