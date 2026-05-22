SV Ried gegen SK Rapid ab 19.30 Uhr LIVE

Auch dessen Gegenüber sah das so. „Es gibt immer noch viele Dinge, die wir mit dieser Mannschaft, dem Trainerstab und allen Beteiligten verbessern müssen – das ist uns bewusst und wir haben bereits damit begonnen. Aber ich erwarte ein anderes Spiel. Ich erwarte ein Spiel, in dem wir viel mehr von dem zeigen können, was wir vorhaben, als im ersten Spiel gegen sie“, erläuterte Hoff Thorup. Sein Team müsse zeigen, dass es sich verdient habe, in Europa zu spielen. „Wir hatten gehofft, uns einen der vorderen Plätze sichern zu können, um diese Spiele zu vermeiden. Aber da sie nun anstehen, geben wir alles, was wir können. Denn es macht einen riesigen Unterschied für den Start in die nächste Saison, ob wir in Europa spielen oder nicht.“