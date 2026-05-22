Finanzminister floppt mit „Steuergeld-Lotterie“

Und wie sollte das funktionieren? Konsumenten laden eine App herunter, darüber kann man ausgedruckte und digitale Belege einlesen und verwalten. Die Maßnahme zielte vor allem eben auf die neuen digitalen Rechnungen im Kampf gegen die „Zettelwirtschaft“ ab. Geplant war, dann monatlich „zufallsbasiert“ eine gewisse Anzahl an Gewinnern zu ziehen, die dann mit einer Push-Nachricht am Handy von ihrem Losglück erfahren. In den monatlichen Ziehungen bekommen 100 Gewinner jeweils 2500 Euro, zudem 250.000 Euro für je zwei Glückspilze in bis zu zwei Sonderziehungen. In Summe sollten vier Millionen Euro über das Jahr verteilt im Topf sein.