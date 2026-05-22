Hartes Los für Kraus! Wie Tagger schon am Sonntag

Rodionov gegen Rinderknech

Auch Jurij Rodionov erfuhr erst Freitag Abend nach dem letzten Qualifikationsmatch seinen Auftaktgegner. Dabei darf sich der Österreicher, der es in Roland Garros zum dritten Mal ins Hauptfeld schaffte, wieder auf eine Bombenstimmung freuen. Denn wie 2019 (Sieg über Jeremy Chardy) und 2024 (Niederlage gegen Lucas Pouille) trifft er mit Arthur Rinderknech wieder auf einen Franzosen. „Ich habe es mir echt verdient, bei diesem Turnier dabei zu sein“, freut sich Rodionov bereits auf das Match.