Hartes Los für Kraus! Wie Tagger schon am Sonntag

Auch die Qualifikanten Sinja Kraus und Jurij Rodionov kennen ihre Gegner bei den French Open. Die Österreicherin erwischte dabei eine besonders harte Nuss, trifft bei ihrer Grand-Slam-Premiere auf die Weltranglisten-Zwölfte Belinda Bencic.
Ein rot-weiß-rotes Damen-Duo ist bereits am Sonntag bei den French Open im Einsatz. Denn da wird mit einigen Spielen der unteren Hälfte losgelegt, darunter auch dem Match von Lilli Tagger gegen die chinesische Weltranglisten-32. Freitag Abend erfuhr auch Österreichs zweite Paris-Debütantin, dass sie ebenfalls schon am Pfingstsonntag im Einsatz ist. Denn Sinja Kraus wurde die Schweizerin Belinda Bencic zugelost.
Ein sehr ungleiches Duell. Während es für die Wienerin eben die erste Grand-Slam-Teilnahme ist, ist es für die Olympiasiegerin von 2020 bereits ihre 38. Zwei Semifinals hat Bencic dabei bereits zu Buche stehen, in Paris kam sie aber noch nie über die dritte Runde hinaus. Julia Grabher trifft auf die slowakische Qualifikantin Rebecca Sramkova.
Rodionov gegen Rinderknech
Auch Jurij Rodionov erfuhr erst Freitag Abend nach dem letzten Qualifikationsmatch seinen Auftaktgegner. Dabei darf sich der Österreicher, der es in Roland Garros zum dritten Mal ins Hauptfeld schaffte, wieder auf eine Bombenstimmung freuen. Denn wie 2019 (Sieg über Jeremy Chardy) und 2024 (Niederlage gegen Lucas Pouille) trifft er mit Arthur Rinderknech wieder auf einen Franzosen. „Ich habe es mir echt verdient, bei diesem Turnier dabei zu sein“, freut sich Rodionov bereits auf das Match.
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