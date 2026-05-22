US-Geheimdienstchefin Gabbard erklärt Rücktritt

Kritisch gegenüber US-Militär

In einem Abschiedsbrief dankte sie US-Präsident Donald Trump für das Vertrauen, das er ihr entgegengebracht habe. Gabbard war besonders als Kritikerin von US-Militäreinsätzen bekannt geworden. Auch der Kriegsführung im Iran stand sie kritisch gegenüber. Zuletzt hatte der Präsident außerdem betont, dass die 45-Jährige eine „gemäßigtere Haltung“ zum Thema Urananreicherung vertrete als er. Er hatte jedoch auch betont, dass dies nicht bedeutet, dass man nicht für ein Amt geeignet wäre.